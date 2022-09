Maserati apre innovativo retail concept nel cuore di Milano

"In Maserati tutto è progettato pensando al cliente, dalle prime fasi di sviluppo di una nuova vettura fino ad una esperienza retail di lusso" Così Davide Grasso, Ceo della Casa del Tridente, in occasione dell'inaugurazione nel cuore dello storico ed elegante quartiere Magenta ha sintetizzato la filosofia che è alla base del nuovo show-room Maserati Milano.

Dopo l'anteprima mondiale a Milano, entro la fine del 2022 Maserati estenderà questo innovativo retail concept a Hong Kong, Shanghai, Melbourne, Madrid e Berlino. Nel 2023 sarà la volta di Los Angeles, Toronto, Londra e Tokyo.

"Il nostro nuovo concept di vendita - ha sottolineato Grasso - incarna i nostri valori di passione, innovazione e bellezza rimanendo fedele al vero spirito del lusso italiano. Il nostro desiderio è che i clienti possano esprimere creatività e passione, creando una Maserati veramente adatta alle proprie esigenze".

Destinato a esprimere la forza e le capacità del brand nell'ambito dell'artigianato italiano di lusso, l'innovativo retail concept della Capitale del design e della moda, combina la raffinatezza di una sartoria con l'autenticità di un'officina, per consentire ai clienti di liberare la propria passione creativa e poter dar vita - accanto i normali percorsi di scelta ed acquisto - anche ad una visione personale dell'auto sportiva di lusso per eccellenza.

Creato in collaborazione con lo studio newyorkese di 'experience design' Eight Inc questo nuovo concept architettonico all'avanguardia segna un taglio netto con la tradizionale estetica "luminosa e asettica" degli autosaloni.



L'ambiente, attraente e dominato dalla bellezza italiana, presenta le auto illuminate come sculture dinamiche in una galleria d'arte in penombra.

All'esterno, l'attenzione dei visitatori è catturata da una spettacolare installazione in vetrina, nella quale una sola 'hero car' risalta su uno scenografico sfondo Led wall.

All'interno, gli ospiti trovano uno spazio contemporaneo con un'ampia isola - che funge da bancone per l'accoglienza e la configurazione dei modelli - e un lounge bar.

Una tavolozza di colori terrosi, che ricorda gli antichi borghi della campagna italiana, è utilizzata per tutti gli interni dello spazio e risalta nei mobili e negli espositori contemporanei sviluppati da Cassina Custom Interiors. Le pareti, illuminate in maniera soffusa, sono caratterizzate da pannelli scorrevoli in vetro che rivelano cerchi e volanti esposti come gioielli, oltre ad una selezione di campioni di pelle morbidissima lavorata a mano.

"Quando prendiamo in considerazione un nuovo progetto di design - ha spiegato Tim Kobe, Ceo di Eight Inc - puntiamo a creare un'esperienza che susciti suggestioni ed incanto.

Immaginiamo come questa stessa esperienza possa dare forma a ciò che ci ispira e influenza. Il nuovo punto vendita Maserati è un luogo di connessione tra la Casa del Tridente e i suoi clienti più appassionati ed è concepito per offrire un'esperienza retail di lusso multisensoriale con un design contemporaneo, fedele all'essenza del marchio".

I clienti sono incoraggiati a scoprire il punto vendita in modo del tutto personale, sperimentando l'innovativo configuratore digitale 3D MXE su un grande schermo in una sala di proiezione privata. E' possibile vivere il brivido del 'launch-pad', un'esperienza coinvolgente che celebra i momenti della prova e della consegna della vettura. L'evento culmina con la presentazione dell'auto Maserati catturata dalla telecamera che i clienti possono condividere con famiglia e amici.

Altra esperienza Maserati disponibile nel nuovo concept di vendita è quella legata a Fuoriserie, il programma di customizzazione del Tridente che consente ai clienti di esprimere la propria creatività progettando vetture uniche. Il nuovo concept di vendita è una delle tante sfaccettature della più ampio programma OTO retail di Maserati (dove OTO sta per 'online to offline' e viceversa) e che prevede un innovativo itinerario per i cliente sviluppato in stretta collaborazione con la rete vendita. Le esperienze retail online e offline sono perfettamente integrate con una serie di touch point digitali, tra cui il portale online di prenotazione My Maserati Showroom - che ha debuttato in Nord America - e grazie al quale i clienti possono configurare e prenotare la propria auto comodamente da casa, completando poi l'acquisto presso lo showroom preferito del Tridente. Altri servizi digitali innovativi, attualmente disponibili in Italia e in Nord America, sono My Maserati Expert , che consente ai clienti di richiedere informazioni online; Remote test drive per prenotare e provare la propria auto h24 7 giorni su 7 presso uno showroom o a casa propria; e Multi-channel service booking per fissare l'esecuzione dei tagliandi online in tutta semplicità.