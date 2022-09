Fiera internazionale del fuoristrada in Versilia

Questa mattina, con taglio del nastro dell'area EXPO di Viale Europa a Viareggio, con il Comandante della capitaneria di Porto di Viareggio, Alessandro Russo Meciani e il sindaco di Massarosa, Simona Barsotti, ha preso il via la seconda edizione della Fiera internazionale Fuoristrada.

La manifestazione, fino a domenica, accoglierà, nel cuore della Versilia, il nutrito pubblico di appassionati del mondo 4x4, Suv e dei mezzi a due e quattro ruote. L'Area EXPO lungo il viale Europa, ospiterà i protagonisti: pubblico di appassionati e oltre 70 Espositori che proporranno tutto il meglio del mondo off-road e outdoor. Novità per questa edizione della kermesse viareggina la presenza dell'area EXP.2, arena che consentirà ai visitatori di provare i Suv su un percorso studiato ad hoc, senza allontanarsi dall'esposizione stessa. Per chi desiderasse invece cimentarsi a bordo dei veicoli 4x4 duri e puri, dotati di ridotte, potrà divertirsi nell'area EXP.2 di Massarosa.

Significativa la partecipazione di Case Automobilistiche dirette ed indirette con un'ampliata offerta di modelli off-road, Suv, moto e quad a rappresentare tutto il meglio del comparto, incluse delle interessanti anteprime nazionali. La Fiera Internazionale Fuoristrada sarà anche occasione per promuovere quel turismo alternativo e consapevole che negli ultimi due anni ha subito una forte accelerazione, confermando una crescente domanda per viaggi ed itinerari da personalizzare sulle proprie esigenze, in autonomia.