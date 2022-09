Al via la Modena Cento Ore, gara per vetture storiche

(ANSA) - BOLOGNA, 30 SET - Sono un centinaio gli equipaggi, rappresentanti di più di 17 nazionalità da tutto il mondo, iscritti all'edizione 2022 della 'Modena Cento Ore', la gara per vetture storiche la cui 22/a edizione è in programma dal 2 al 7 ottobre sui circuiti e sulle strade tra Romagna, Marche, Toscana ed Emilia.

L'itinerario partirà da Milano Marittima, nella Riviera romagnola, passando per Forlì dove il 3 ottobre le auto sfileranno nel centro della città, continuerà a Firenze e si concluderà a Modena, patria dei motori più performanti al mondo, dove le vetture verranno presentate al pubblico e premiate in Piazza Grande.

Gli equipaggi si sfideranno in pista gareggiando nei circuiti di Misano e del Mugello, due fra i più noti circuiti del motorsport italiano e sui tornanti degli appennini nelle 11 prove speciali in salita su strada chiusa. (ANSA).