Revisioni auto, aumenta la spesa per gli italiani

In Italia, nei primi sei mesi del 2022, sono stati spesi 573,8 milioni di euro per le revisioni delle auto effettuate dalle officine private autorizzate. Un incremento di spesa di 66,9 milioni (+13,2%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sono i dati dell'Osservatorio Autopromotec.

Nel primo semestre del 2021, nei centri privati autorizzati sono state compiute 7.580.031 revisioni, mentre nel primo semestre del 2022 sono state 7.261.957 (- 4,2%). Tuttavia, come anticipato, nonostante il calo del numero di revisioni, la spesa per gli italiani è cresciuta del 13,2%. Causa principale: l'aumento della tariffa, passata, a partire dal novembre 2021, da 45 a 54,95 euro.