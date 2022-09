Hankook nuovo fornitore di pneumatici della Formula E

A partire dalla prossima stagione, Hankook sarà il nuovo partner tecnico e fornitore in esclusiva di pneumatici dell'ABB FIA Formula E World Championship. La Casa coreana ha presentato ufficialmente le nuove coperture da corsa Hankook iON ai rappresentanti della Formula E nel corso di un evento che si è tenuto allo Swarovski Crystal Worlds, in Austria.

La nuova gomma da gara è stata sviluppata in stretta collaborazione con la serie di corse a emissioni zero.

Realizzato con quasi il 30% di materiali sostenibili, il nuovo pneumatico, appositamente studiato per la terza generazione delle monoposto della Formula E, mira a soddisfare le esigenze di sostenibilità del Campionato, senza compromettere le prestazioni delle vetture. I team di Formula E hanno attualmente accesso a una variante di pneumatico che può essere utilizzata sia sull'asciutto, sia sul bagnato, al fine di risparmiare ulteriormente risorse. Dopo i fine settimana di gara, Hankook ricicla tutti i set di pneumatici usati garantendogli una nuova vita.