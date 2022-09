Bmw: all'Urban Store di Roma serata di presentazione della nuova X1

Il Bmw Urban Roma Store ha ospitato la serata di presentazione della nuova BMW X1. Il modello rispecchia la visione del brand orientata al futuro, alla sostenibilità e ad un'esperienza fortemente personalizzata.

Ad aprire la serata è stata l'ospite d'onore Serena Rossi, che ha introdotto gli interventi di Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia, e Salvatore Nanni, AD di BMW Roma.

"Il luogo in cui ci troviamo - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre - esprime esattamente il contesto che stiamo vivendo: elettrificazione, digitalizzazione, economia circolare sono infatti le parole chiave delle sfide che abbiamo davanti a noi. È un luogo da sempre iconico, che ha saputo anticipare i tempi nella relazione con i clienti e condurli con passione e competenza sulla strada della mobilità sostenibile, attraverso un format innovativo, ma soprattutto attraverso le figure professionali che lavorano qui, a partire dai product genius." "La BMW X1 rappresenta un fiore all'occhiello della nostra gamma già da due generazioni. In Italia, poi, questa vettura è sempre stata fondamentale e strategica per le nostre performance di mercato. Non per niente siamo il terzo mercato di vendita al mondo (al pari con UK) dopo Germania e Stati Uniti" - ha aggiunto Di Silvestre.

"Il modello di accesso al mondo delle BMW X è ora più importante che mai per il nostro mercato - ha dichiarato Salvatore Nanni - La BMW X1 è, infatti, il modello BMW più venduto in Italia negli ultimi sei anni (dal 2016): nel 2021 addirittura una BMW venduta su quattro (26,4 %) è stata una BMW X1. Dal lancio della prima generazione del 2009 ne sono stati vendute più di 2,7 milioni a livello mondiale di cui 124.300 in Italia. Nella sua terza generazione - ha continuato Nanni - la nuova BMW X1 vanta un design di carattere, una maggiore abitabilità, una digitalizzazione avanzata e, per la prima volta, un sistema di trazione completamente elettrico. Nella nuova BMW iX1, infatti, piacere di guidare e versatilità si uniscono alla mobilità senza emissioni."

La presentazione è stata accompagnata dalla light dinner a cura dello chef Gianfranco Pascucci e dal dessert firmato Fabrizio Fiorani. Presenti alla serata anche l'influencer Giulia Calcaterra, le attrici Serena Autieri e Benedetta Gargari e gli attori Francesco Montanari e Giorgio Pasotti.