Eni, Be charge scelta per rete ricarica veloce in Europa

La Commissione europea ha selezionato il progetto di Be charge, società controllata da Plenitude (Eni), per la costruzione di una delle più grandi reti di ricarica ad alta velocità in Europa. Lo rende noto Eni con un comunicato spiegando che "tra gli obiettivi della Società rientra quello di costruire entro il 2025 una delle più grandi infrastrutture ad alta potenza lungo i principali corridoi di trasporto Europei (Ten-T), nelle aree di parcheggio e nei principali nodi urbani in 8 Paesi: Italia, Spagna, Francia, Austria, Germania, Portogallo, Slovenia e Grecia".

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), prosegue la nota, "ha agito come partner esecutivo della Commissione Europea (implementing partner) per l'Italia, confermando il proprio ruolo di facilitatore nell'accesso ai programmi e alle risorse europee per le imprese italiane e di finanziatore a sostegno dello sviluppo delle infrastrutture dei trasporti e della mobilità sostenibile".