Grande successo per 34° Rallye Elba Storico di Aci

La 34° edizione del Rallye Elba storico trofeo Locman si conferma tra le più grandi manifestazioni sportive che si sono svolte nel mese di settembre. Definita come l'edizione dei record per il grande numero di iscritti al via, anche quest'anno la gara è tornata in grande stile in una location spettacolare, l'isola d'Elba.

Vincitori di quest'anno i piloti Lombardo-Consiglio, che a bordo della loro Porche hanno conquistato l'ambito trofeo sportivo. Le protagoniste sono state le auto storiche, guidate da piloti professionisti che hanno mantenuta viva ed entusiasmante una delle manifestazione sportive più conosciute a livello internazionale. Partite da Capoliveri hanno dato spettacolo, regalando tre giorni ricchi di emozioni e adrenalina in una sfida appassionante, divertente e tecnica.

L'obiettivo condiviso da Aci Livorno è quello di "dare continuità alla tradizione di organizzazione di gare qualitativamente importanti e di continuare a coltivare quella passione sportiva elbana che fino ad oggi è stata una parte esclusiva di questo grande ed amato impegno sportivo", si legge in una nota.