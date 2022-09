Lava in Nordamerica e perla in Asia, ecco nuovi colori per le auto

Dal color lava, molto apprezzato in Nordamerica, al beige ramato per il Sudamerica, passando per il perla-avorio nella regione Asia-Pacifico, nuove tonalità di giallo per la Cina e l'area Europa, Medioriente e Africa: con i mercati evolvono anche i gusti e le preferenze nelle gamme di colori per l'automotive che cambiano di anno in anno. Dallo studio delle tendenze future, i designer della divisione Coatings della multinazionale chimica Basf sviluppano superfici, texture e posizioni colore ispirate all'industria della moda, ai prodotti di consumo e alla natura. È 'New Array' la nuova collezione 2022-2023 dalle tonalità che richiamano i concetti di sostenibilità e funzionalità.

Il nome, spiega la società, vuole essere una 'scala mobile' tra i nuovi valori e i modi di dare risposta ai bisogni emergenti. Così, i toni di Europa, Medio Oriente e Africa sono più scuri, eleganti e morbidi, mentre i neutri creano un look 'virtuale', grazie all'aggiunta di sottili informazioni cromatiche.

"L'identità - spiega il responsabile di Automotive Color Design Emea di Basf, Mark Gutjahr - si manifesta non solo attraverso l'unicità, ma anche attraverso la capacità di ampliare il carattere già unico di alcune posizioni o effetti di colore". I colori dell'Asia Pacific, d'altro canto, riflettono l'individualità umana: "Disegnano la nostra storia permettendoci di avvicinarci ad un'identità colorata, lontana dalle pressioni imposte dalla società" osserva il responsabile del design automobilistico per la regione, Chiharu Matsuhara. Altra storia è l'America, innamorata delle visioni di progresso: i colori emanano profondità, consistenza e compatibilità con toni sofisticati e effetti audaci. Sono cromie che "ci portano oltre i confini della nostra vita immanente" commenta il responsabile del design automobilistico per le Americhe. "Muoversi all'interno di questa incertezza liminale può offrirci le basi e l'opportunità per guardare al nostro futuro".