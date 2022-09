Su scalinata con auto rubata,la abbandona e fugge nei vicoli

Ruba un fuoristrada nella notte a Termoli, si imbatte in un posto di blocco dei Carabinieri, lo forza e riesce a fuggire. Inseguito da una pattuglia, scende con l'auto sulla lunga scalinata del Folklore, nel centro cittadino, per poi raggiungere il porto. Qui abbandona il veicolo e si intrufola tra i vicoli del Borgo antico, riuscendo a sfuggire alle forze dell'ordine.

I militari, nel frattempo, recuperano il veicolo e lo riconsegnano alla proprietaria, una turista in vacanza in Molise, ancora ignara del furto. Si tratta dell'ennesimo furto di auto in zona. Nel corso del periodo estivo sono 21 le auto rubate e subito recuperate dai Carabinieri di Termoli.