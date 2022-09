Traffico: A22, divieto per tir il 3 e 26 ottobre

Il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano informa che sono stati istituiti due divieti di circolazione per mezzi pesanti sulla A22 da Vipiteno al Brennero per i giorni del 3 e del 26 ottobre che corrispondono a festività in Austria e in Germania. Il divieto è vincolante per gli automezzi superiori a 7,5 tonnellate. Il transito sarà vietato in entrambe le giornate dalle ore 00.00 alle ore 22.00.

Gli automezzi che si trovino già in autostrada nell'orario di entrata in vigore del divieto possono parcheggiare nell'area di sosta Sadobre o presso altre aree attrezzate.

Sono esclusi dal divieto i mezzi che trasportano animali da macello, derrate alimentari deperibili ecc. e i trasporti combinati strada-rotaia con prenotazione, si legge in una nota.