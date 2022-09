My Dacia Road, al via la seconda tappa in Val Sarentino

Prosegue il percorso all'avventura di My Dacia Road. Il concorso ad estrazione dedicato a tutti gli amanti dell'outdoor e di Duster, organizzato dalla casa automobilistica e della durata di oltre sei mesi, per ogni tappa mette in palio 25 premi per due persone di cui 24 riservati ai possessori di Duster. Anche chi non possiede un Duster, infatti, ha la possibilità di partecipare al gioco e provare a vincere un weekend a bordo del suv.

Se la prima tappa si è svolta lo scorso mese di luglio a Bormio, dall'Alta Valtellina fino al territorio svizzero e al Parco Nazionale dell'Engadina, la seconda tappa, tra tradizioni e leggende, si svolgerà in Val Sarentino dal 23 al 25 settembre.

Il programma prevede in questo caso anche un'esperienza di trekking per scoprire il piacere del camminare nella natura e pranzi in malga. I partecipanti del raduno arriveranno a bordo di Duster fino a Passo Pennes, a 2200mt di altezza.

Le iscrizioni per la terza e ultima tappa, a Cervinia del 25/27 novembre, sono ancora aperte. Per partecipare basta accedere alla piattaforma mydaciaroad.dacia.it (https://mydaciaroad.dacia.it/) e registrarsi entro il 30 settembre e attendere l'estrazione. In palio, un weekend all inclusive all'insegna dei festeggiamenti per l'arrivo delle prime nevicate, tra discese lungo le piste da sci alle pendici del Cervino e passeggiate con le racchette da neve nei fitti boschi di conifere. Duster, come tutta la gamma Dacia, sarà disponibile in concessionaria da fine 2022 con la nuova identità di marca.