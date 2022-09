Benzina al self cala a 1,680 euro/litro, diesel a 1,785

Scendono ancora i prezzi sulla rete carburanti sulla rete Italiana. Il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è sceso da 1,684 a 1,680 euro/litro mentre le 'no logo' sono a 1,677. Il prezzo medio praticato del diesel self va a 1,785 euro/litro (contro 1,791), i no logo a 1,783. E' quanto rileva il Quotidiano Energia elaborando i dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 21 settembre Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 1,830 euro/litro (1,835 il dato precedente), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,762 e 1,883 euro/litro (no logo 1,733). La media del diesel servito va a 1,931 euro/litro (contro 1,938), con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,865 e 1,992 euro/litro (no logo 1,837). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,794 a 0,815 euro/litro (no logo 0,790). Infine il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,883 e 3,340 (no logo 2,868).