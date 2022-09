IAA Transportation, nuovo ID.Buzz ideale per allestimenti

Con un 'evento nell'evento' che è stato battezzato ID.Buzz Show, Volkswgen Veicoli Commerciali ha sfruttato la grande passerella rappresentata dall'IAA Transportation 2022 per mostrare alcune delle possibilità offerte dai nuovi veicoli elettrici ID.Buzz e ID.Buzz Cargo come base per allestimenti speciali.

E' il caso deI primo mezzo per paramedici su base all'ID.Buzz creato dal produttore di allestimenti speciali Bösenberg o, ancora, dell'ID.Buzz Flex-Cab concept firmato dall'allestitore Snoeks, che ha immaginato una specie di Caravelle elettrica per il trasporto promiscuo di merci e passeggeri. Nella parte posteriore il concept car è dotato di un divanetto per tre persone; può essere utilizzato in due posizioni longitudinali (standard o con più spazio per le gambe) oppure completamente ribaltato, fondo sedile compreso.

La regolazione e il ribaltamento del sedile a panca verso l'alto o verso il basso avviene elettricamente tramite un interruttore sui montanti B o D. Grazie alla possibilità di utilizzare la panca in modo così flessibile, il vano posteriore climatizzato dell'ID.Buzz Flex-Cab può essere adattato al trasporto di passeggeri o merci.

Perfettamente definibile 'cool' il primo ID.Buzz Cargo refrigerato che è stato portato a IAA Transportation da Wükaro per rispondere alle esigenze di tanti opertori. Il sistema di raffreddamento è costituito da un'unità a 230 V sul tetto (evaporatore a soffitto piano), quattro batterie al litio e un inverter (trasforma la tensione continua in tensione alternata) con un caricabatteria integrato. Alloggiate in modo funzionale all'interno dei passaruota, le quattro batterie consentono al sistema di funzionare in modo indipendente da 6 a 8 ore. Punta a soddisfare molte altre categorie professionali anche lo spazioso furgone con 6 metri cubi di capacità di carico - il primo ID.Buzz con corpo scatolato - realizzato dallo specialista di sovrastrutture Veth. Il design iconico dell'ID.Buzz è completato con un cubo nella parte posteriore (con porte tradizionali, scorrevoli e/o avvolgibili) che fa passare il volume di carico da 3,9 fino a 6,0 metri cubi. Con questo allestimento, l'ID.Buzz Cargo può sopportare un carico utile fino a 680 kg. Anche le carrozzerie di serie di ID.Buzz si prestano, del resto, a molte trasformazioni per il lavoro. Ne è un esempio l'ID.Buzz Cargo con un sistema di scaffalature realizzato in collaborazione con CS/Würth e proposto come Miele ServiceVan. Nell'abitacolo una console centrale con tavolo pieghevole integrato funge da posto di lavoro per il conducente.

Particolarmente suggestiva è la speciale verniciatura nel tipico 'rosso paprika' di Miele.