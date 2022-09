Horizon Automotive arriva in Toscana con Scar

Dopo i concept store aperti a Milano, Bergamo e Padova lo scorso luglio, Horizon Automotive continua la propria espansione geografica sbarcando in Toscana. Al suo fianco Scar - gruppo Scardigli, concessionaria Kia, Seat, Škoda, Cupra, Das Welt Auto e Xev, con oltre 60 anni di esperienza nell'automotive. Questa nuova partnership consentirà ad Horizon di espandere il proprio portafoglio di marchi sfruttando il pacchetto multibrand del gruppo Scar. L'accordo prevede una forte componente tecnologica, punto di forza del Mobility Hub milanese, che mette a disposizione del partner l'innovativo Horizon Index, capace di illustrare al cliente la competitività dei canoni di noleggio rispetto a quelli presenti sul mercato, e una piattaforma di business intelligence per la gestione del proprio stock multi-brand fisico e virtuale. Per effettuare un noleggio a lungo termine: il cliente dovrà accedere al sito Horizon, geolocalizzare la ricerca e selezionare l'auto. Una volta conclusa questa prima parte, sarà sufficiente recarsi nel nuovo Horizon Store di Livorno, presso la sede principale del gruppo Scar, parlare con un consulente, provare il veicolo opzionato e andare via con la vettura.