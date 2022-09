Opel, 30 anni ad Eisenach tra storia e futuro

Trent'anni di automobili Opel ad Eisenach, da celebrare con una giornata di appuntamenti. Il trentennio di veicoli prodotti sulla linea di produzione della cittadina tedesca, è stato festeggiato con una cerimonia e con l'open day per tutte le famiglie e gli amici del marchio. Ad inaugurare il programma dell'evento ci hanno pensato Bodo Ramelow, Primo Ministro della Turingia e Florian Huettl, CEO Opel, che hanno parlato di fronte a 30 dipendenti e 30 invitati, in rappresentanza dei vent'anni di Opel il città.

"Eisenach è sempre stato un simbolo di vivacità e sviluppo - ha dichiarato il Primo Ministro Bodo Ramelow - e lo dimostrano un'attrazione come la Wartburg e la produzione automobilistica.

Dopo la riunificazione, Opel è stato uno dei primi costruttori automobilistici a voler entrare nei nuovi Land federali, con grande successo. Oggi lo stabilimento ha alle spalle 30 anni e 3,7 milioni di veicoli usciti dalle linee di produzione. La presenza di numerose aziende del settore automobilistico costituisce un importante fattore economico e lo stabilimento di Eisenach in particolare dimostra come in Turingia il futuro ha una tradizione".

Uno dei capisaldi dell'attività ad Eisenach è stata da sempre la gestione ambientale. "Con il nuovo stabilimento di Eisenach - ha spiegato Florian Huettl - Opel all'epoca ha rafforzato la regione e ha rivitalizzato uno dei siti automotive tedeschi più tradizionali. Da allora qui si producono auto di grande successo con la proverbiale qualità di Eisenach. Con Opel Grandland plug-in hybrid, poi, per la prima volta dalla linea produttiva della Turingia esce un modello elettrificato".