Mazda: il raduno di Modena entra nel grande libro dei record

Guinness World Record! Con 707 MX-5, l'happening che ha visto protagonista, lo scorso fine settimana, le spider giapponesi all'Autodromo di Modena, diventa ufficialmente il più grande raduno di "Mazdini" del pianeta.

Infranto il record precedente del raduno olandese (683 vetture) che resisteva da quasi un decennio.



Il corteo, che ha riunito tutte le generazioni di MX-5, si è snodato lungo il circuito modenese sotto gli occhi vigili del giudice dei Guinnes World Record. In serata, per la gioia dei presenti giunti da tutta Europa, è stato ufficializzato il record. Durante la giornata nel paddock animazione, talk e tavole rotonde su temi legati al mondo automotive.

Il primo incontro "Fun to drive will never die", ha visto l'ingegnere giapponese Nobuhiro Yamamoto, programme manager della terza e quarta generazione della Mazda MX-5, Elisa Artioli, appassionata di automobili e Andrea Levy, Presidente del MI.Mo Milano Monza Motor Show, raccontare aneddoti per spiegare quello che in Mazda è noto come "Jinba Ittai", ovvero il legame profondo tra l'auto e il suo driver.

"Mazda MX-5 - Storie di un'icona" è stato il tema del secondo talk. Nobuhiro Yamamoto, Andrea Mancini, proprietario di "Miataland", il resort nelle colline umbre, in cui custodisce la sua collezione di MX-5, David Giudici, direttore di Ruoteclassiche, Youngtimer e AutoItaliana, e alcune Club leader MX-5, hanno sciolto le curiosità degli appassionati discutendo dell'amore per la MX-5 attraverso delle storie.

Il raduno si è concluso con la presentazione in anteprima mondiale della "NM Concept", una barchetta monoposto messa a punto dalla Gorgona Cars. Il prototipo, ispirato alle auto da corsa degli anni Cinquanta, realizzato su base Mazda MX-5 prima serie "NA" ed equipaggiato col powertrain della MX-5 di ultima generazione "ND", ha fatto da apripista alla grande parata con tutte le roadster presenti.