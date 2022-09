Ford, a IAA Trasportation Show soluzioni per produttività

All'appuntamento dell'IAA Transportation Show 2022, Ford Pro si è presentata con le sue soluzioni per massimizzare le attività, tra nuovi veicoli e sistemi di assistenza. Presso lo stand Ford alla fiera di Hannover, l'universo Ford Pro ha trovato spazio in tutte le sue forme, a partire dalla piattaforma di gestione flotte che integra i veicoli con il software, la ricarica e i servizi connessi, consentendo ai clienti di ridurre i costi e ottimizzare l'efficienza accelerando la transizione verso le flotte 100% elettriche.

Al Salone di Hannover, la gamma di veicoli elettrici di Ford Pro è guidata dal nuovo E-Transit Custom, al debutto a livello mondiale. Ford Pro svela, inoltre, ulteriori novità per la gamma Transit Custom di nuova generazione, che comprenderà anche versioni ibride Plug-In e diesel EcoBlue. Un'altra iniziativa per aumentare la produttività del marchio, include invece il nuovo sistema Ford Ford Pro Upfit Integration System, progettato per consentire conversioni di veicoli digitali più intelligenti ed efficienti.

"La crescita vertiginosa dei costi - ha dichiarato Ted Cannis, CEO di Ford Pro - sta mettendo sotto pressione i nostri clienti europei ed ora più che mai c'è bisogno di soluzioni per aumentare la produttività.

La piattaforma rivoluzionaria di Ford Pro è stata progettata per aiutare i nostri clienti a ridurre i costi e a semplificare le loro operazioni nel momento in cui decidono di passare a flotte 100% elettriche".

L'esposizione di Ford Pro Vehicles ad Hannover è guidata dall'E-Transit Custom 100% elettrico. Dotato di una tecnologia di batterie di nuova generazione che consente un'autonomia di 380 km e una capacità di ricarica rapida di 125 kW, il furgone offre prestazioni competitive per un'ampia gamma di esigenze dei clienti.

Nell'ambito della gamma Transit Custom più completa di sempre, i clienti possono scegliere anche una nuova versione ibrida Plug-In per le applicazioni in cui è richiesta una maggiore flessibilità.