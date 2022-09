Benzina: scende ancora, self fino a 1,680 al litro

Scendono ancora i prezzi dei carburanti. Recependo i ribassi degli ultimi giorni, i prezzi praticati sul territorio mostrano medie in calo sui due carburanti. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 19 settembre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,689 euro al litro con i diversi marchi compresi tra 1,680 e 1,700 euro.

Il prezzo medio praticato del diesel self va a 1,799 euro al litro con le compagnie tra 1,788 e 1,805 euro al litro. I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,795 a 0,819 euro al litro e il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,920 e 3,384.