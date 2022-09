A Montella II edizione "Ruote nella Storia" di Aci

Domenica 18 settembre a Montella si è tenuta la seconda edizione di "Ruote nella Storia", il raduno nazionale dedicato ai cultori ed ai possessori di auto d'epoca, promosso da ACI, ACI Storico ed Automobile Club Avellino per valorizzare e sostenere il patrimonio di storia, arte e cultura dei territori di eccellenza.

"Abbiamo sempre ritenuto che il motorismo si potesse coniugare perfettamente con le bellezze di cui è ricco il nostro Paese, bellezze naturali ma, soprattutto, grandi testimonianze del passato", afferma il Presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani. "Promuovere il territorio attraverso le giornate trascorse rimettendo in moto le meravigliose automobili - aggiunge - rappresenta la chiave del successo e dei consensi sempre crescenti che riscuote Ruote nella Storia in tutta Italia".

Ruote nella Storia rappresenta "una straordinaria occasione di scoprire i territori e le città, consentendo ai partecipanti e agli appassionati di godere le bellezze del nostro Bel Paese a bordo delle proprie auto, quasi sempre custodite in garage e con poche occasioni di uscita", sottolinea il Presidente dell'Automobile Club Avellino, Stefano Lombardi.

La manifestazione, che ha registrato la partecipazione di oltre 60 auto di particolare interesse storico sportivo, prevedeva il raduno in Piazza Bartoli, nel Comune di Montella, per poi percorrere un itinerario che ha avuto come destinazione il Santuario del Santissimo Salvatore ed il Convento di San Francesco a Folloni. L'evento si è concluso con un pranzo durante il quale è avvenuta la premiazione delle vetture più rappresentative per eleganza e storicità, valutate da tutti i partecipanti.