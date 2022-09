"Ruote nella storia" di Aci fa tappa a Gioia del Colle

Ruote nella Storia torna a fare tappa in Puglia. Il raduno nazionale dedicato ai cultori e ai possessori di auto d'epoca promosso da ACI Storico tocca nuovamente il tacco dello stivale con la tappa dal titolo "Gioia Federiciana", organizzata dall'Automobile Club Bari Bat e Club ACI Storico Targa Puglia. Dopo il convegno di ieri sera sulla sicurezza stradale, oggi è il giorno del raduno delle auto d'epoca. A ospitare l'evento la cittadina di Gioia del Colle, a metà strada tra la costa adriatica e quella jonica e tra le città di Bari, Taranto e Matera.

"Ruote nella storia è un evento, promosso da ACI, che si realizza in tutta Italia dagli Automobile Club provinciali al fine di unire la passione delle auto storiche con la scoperta di borghi meravigliosi non sempre conosciuti", spiega il presidente Aci Bari Bat, Francesco Ranieri. "Abbiamo deciso - aggiunge - di svolgere la manifestazione a Gioia del Colle poiché riteniamo che la città antica sia di indubbio valore architettonico". Per la direttrice dell'Ac Bari Bat, Maria Grazia De Renzona, è "una giornata da trascorrere con gli appassionati delle auto d'epoca".

"Il format Ruote nella Storia di Aci Storico vuole riscoprire borghi e paesi al di fuori del normale circuito turistico a bordo di auto storiche. Questa è la volta di Gioia del Colle: dal castello normanno-svevo s'intuisce la sua origine federiciana, crocevia di scambi commerciali e località che vanta lo splendido sito archeologico di Monte Sannace. Questi i luoghi che visiteremo a bordo delle nostre auto d'epoca", aggiunge il presidente di Targa Puglia, Michele Perla. Per il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo, ospitare l'evento è "motivo di orgoglio e di grande soddisfazione. Ringraziamo l'Ac Bari per aver scelto Gioia per questa tappa".