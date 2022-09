Italian Bike Week, chiuso il sipario si pensa già al 2023

La terza edizione della Italian Bike Week, tra moto da strada, off-road e anche quattro ruote, ha chiuso il sipario con i numeri delle grandi occasioni. In attesa delle stime ufficiali sull'affluenza, gli organizzatori dell'evento si sono già espressi a proposito della soddisfazione sulla riuscita del raduno. "È stato straordinario come due mondi accomunati dalla motocicletta, anche se distanti - ha commentato Mick Persello di Editrice Custom, ideatore e organizzatore dell'evento insieme a Terre di Moto - si siano incontrati e mescolati con tanta naturalezza e voglia di divertirsi".

Nella giornata di domenica, il Villaggio della IBW si è svegliato presto per accogliere gli enduristi che, alle 11 della sera prima, erano partiti per la 'Cavalcata' notturna tassellata. Dopo la presentazione dal palco principale e la sfilata nel villaggio, gli amanti delle ruote tassellate hanno affrontato oltre 300 km di strade sterrate e trasferimenti inFriuli Venezia Giulia. Una suggestiva maratona offroad in cui le vintage degli anni '80 e '90 hanno affiancato i modelli di produzione attuale.

"L'area Offroad ha girato a pieno regime per tutto il weekend - hanno commentato ancora gli organizzatori - così come è stata elevata la richiesta di provare su strada le moto da turismo.

Questo conferma due cose: la Italian Bike Week è stata in grado di dare il giusto risalto ai brand presenti, che con le loro iniziative hanno contribuito a creare un volano importante destagionalizzando il turismo sul territorio".

Sul fronte delle quattro ruote, la giornata di ieri è entrata nel vivo già a metà mattinata con il U.S. Car On The Beach, il raduno di auto americane, hot rod, kustom e muscle car organizzato da Old School Garage e dalla rivista Cruisin' Mag.

Dall'area del Villaggio, il corteo di Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ford e le altre 'made in USA' hanno sfilato sul lungomare di Lignano.

Mentre le giovani rock band dell'Italian Bike Music Contest tenevano alto il ritmo e l'umore del pubblico, i giudici del Custom Bike Show hanno selezionato e premiato le special più belle della tappa lignanese dell'Italian Motorcycle Championship, che ha visto la partecipazione di costruttori provenienti anche da Germania, Austria e Slovenia.

"Considerato il successo - hanno spiegato gli organizzatori - stiamo già pensando a una nuova edizione per l'anno prossimo, con una complicità ancora più dinamica tra il custom e il fuoristrada".