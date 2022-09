Gran Premio Nuvolari, si conclude un'edizione da record

L'equipaggio n.7, la coppia Alberto Aliverti-Stefano Valente, alla guida di una splendida BMW 328 Roadster del 1937 si è aggiudicata la 32ª edizione del Gran Premio Nuvolari. I top driver si sono distinti sin dalle prime prove, combattendo a fianco dei migliori regolaristi italiani e stranieri. Una gara non facile caratterizzata da situazioni meteo estreme. Per Aliverti e Valente, il loro primo successo al Gran Premio Nuvolari, coincide con l'anno in cui si festeggia il 130° anniversario della nascita del Mantovano Volante. Al Secondo posto: Vesco-Vesco, sempre al volante di una BMW 328, questa volta del 1939. Ultimo gradino del podio alla coppia Barcella-Ghidotti, numero 94 in gara, a bordo di una Fiat 508 C del 1938. Un edizione, quella appena conclusa, che ha fatto registrare un numero di presenze record: 312 equipaggi provenienti da cinque continenti. Rappresentanze da: Italia, Germania, Svizzera, Olanda, Stati Uniti, Lituania, Gran Bretagna, Russia, Austria, Belgio, Uruguay, Argentina, Giappone, Colombia, Polonia, Libano, Montecarlo, San Marino. 48 le case automobilistiche presenti: dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari e Fiat, alle Aston Martin, Bentley e Triumph, Mercedes, BMW, fino alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti. Oltre 100 le vetture anteguerra (fabbricate dal 1932 al 1939) che si sono contese il titolo. Il mito del Grande Tazio rimane vivo grazie ai numerosi gentlemen drivers che condividono i valori del Mantovano Volante: sportività, coraggio, passione e le emozioni di un viaggio straordinario a bordo di veri e propri capolavori di storia, meccanica e design.