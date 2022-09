Elvis Presley, all'asta la Stutz Blackhawk del 'Re del rock'

Sarà messa all'asta nei prossimi giorni da Mecum una Stutz Blackhawk del 1971, appartenuta ad Elvis Presley. Vero appassionato del marchio americano riportato in vita alla fine degli a in Sessanta da un banchiere di New York, James O'Donnell, Elvis acquistò questo esemplare dopo che il suo autista danneggiò un modello precedente dello stesso tipo, acquistato quando era ancora un prototipo.

Disegnata in molti particolari da un designer della Chrysler, Virgil Exner, che era stato assunto per il lavoro da O'Donnell, la Stutz Blackhawks eran tra le auto più costose in vendita negli Stati Uniti in quegli anni. Questa macchina è stata di proprietà di Elvis per un certo numero di anni prima che il Re del rock'n'roll decidesse di regalarla a uno dei suoi medici personali, Elias Ghanem, che lo aveva aiutato dopo un brutto attacco di polmonite.

Numerose, nel corso degli anni, sono state le celebrità che hanno 'perso la testa' per le Blackhawk. Oltre ad Elvis, che ne ha possedute altre quattro, tra i proprietari celebri ci sono stati anche Frank Sinatra, Lucille Ball, Sammy Davis Jr, Dean Martin, Wilson Pickett, Johnny Cash, ma anche i pugili Muhammad Ali, George Foreman, oltre a Billy Joel, Elton John, Paul McCartney, Al Pacino e molti altri.

La produzione della Stutz Blackhawk in versione 'moderna' è durata dal 1971 al 1987, per un totale di sette generazioni, con motorizzazioni differenti. Tutte erano però caratterizzate da una verniciatura speciale che prevedeva tra le 18 e le 22 mani di vernice e la lucidatura a mano. solo il processo di verniciatura richiedeva sei settimane dall'inizio alla fine.