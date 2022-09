Benzina: al self scende sotto 1,7 euro, minimi da un anno

Continua il calo dei prezzi dei carburanti sulla rete italiana con la benzina al self service che scende nella media nazionale sotto 1,7 euro al litro. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,696 euro al litro (contro 1,709 di venerdì), il minimo - incrociando i dati con quelli settimanali del Mite - da inizio ottobre 2021, ovvero da circa un anno. Il prezzo medio del diesel self va invece a 1,809 euro al litro (contro 1,821 di venerdì). Quanto al servito, secondo i dati di Quotidiano energia la benzina è a 1,844 euro al litro e il diesel a 1,954 euro al litro. I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,794 a 0,819 euro/litro e quelli del metano auto si collocano tra 2,929 e 3,312.