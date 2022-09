Settimana mobilità: Dimonios a scuola guida sicura con Aci

Nell'ambito delle iniziative per la Settimana europea della mobilità, l'Aci di Sassari e la Brigata Sassari si sono unite per lanciare un messaggio e sensibilizzare i cittadini e le istituzioni verso uno stile di mobilità e di guida, sostenibile e sicuro. Per questo sono state organizzate tre giornate di formazione per la guida in sicurezza in favore dei militari.

Il corso si svolgerà nei giorni 20, 21 e 22 settembre e sarà suddiviso in due sessioni: una teorica, nella sala convegni del Comando della Polizia Locale di Sassari, e una pratica, in piazzale Segni. "Grazie alla collaborazione tra Aci Sassari, Brigata Sassari, Aci, formatori, Aci Ready2Go e Comune di Sassari, siamo stati in grado di organizzare un incontro estremamente significativo per attirare l'attenzione su un tema di estrema rilevanza, sia economica, sia sociale, quello della sicurezza stradale", spiega il presidente dell'Automobile Club Sassari, Giulio Pes di San Vittorio.

"Bisogna creare una sinergia fra le varie istituzioni e le associazioni, che sia sempre più efficace nel diffondere la necessità di un cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva ed una maggior sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale. La mobilità presente e futura non può che basarsi sul tema del rispetto dell'ambiente e l'adozione di comportamenti corretti da parte di tutti: automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni e utilizzatori sia dei veicoli tradizionali, sia di quelli a cosiddetta mobilità leggera, come monopattini e biciclette elettriche, sempre più utilizzati in città", conclude il presidente dell'Aci