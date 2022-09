Citroen C5 Aircross: il debutto nella nuova Maison di Milano

Il primo flagship store urbano di Citroen italiano, inaugurato a maggio a Milano, è pronto ad accogliere la nuova Citroen C5 Aircross, prossima al lancio commerciale. Dopo lo store di Piazza V Giornate di Milano è stata aperta anche la sede di Catania e a breve verrà inaugurata quella di Bologna, sempre all'interno degli store COIN. Esposto nell'elegante vetrina a due passi dal centro di Milano, c'è il nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In, in grado di marciare in elettrico per un massimo di 55 km. Accanto al nuovo SUV sono esposti alcuni prodotti della boutique online di Citroën, con un'ampia scelta di modellini e di prodotti lifestyle. Sotto la guida e la supervisione di un consulente dedicato, il Cliente può inoltre scoprire l'intero universo Citroën utilizzando il "Citroën Wall" ed effettuare l'acquisto online della sua vettura desiderata, approfittando dei vantaggi esclusivi dedicati a tutti i visitatori de "La Maison Citroën" e previsti per l'acquisto online di tutti i modelli della gamma Citroën. In una zona adiacente a "La Maison Citroën", i clienti interessati potranno anche provare la Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In.