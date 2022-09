Benzina: Qe, self in calo a 1,709 euro al litro

Prezzo in calo per la benzina: il prezzo medio nazionale praticato in modalità self scende a 1,709 euro al litro (1,714 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,695 e 1,716 euro al litro (no logo 1,705). Il prezzo medio praticato del diesel self va a 1,821 euro al litro (contro 1,824), con le compagnie tra 1,803 e 1,840 euro al litro (no logo 1,816). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 1,858 euro al litro (1,863 il dato precedente), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,789 e 1,912 euro al litro (no logo 1,762). La media del diesel servito va a 1,966 euro al litro (contro 1,970), con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,894 e 2,047 euro al litro (no logo 1,870). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,797 a 0,819 euro al litro (no logo 0,792). Infine il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,959 e 3,312 euro (no logo 2,871).