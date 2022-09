Ha tentato di salire con il Suv su per le scale che portano al Castello di Muggia ma poi è stato bloccato, causando danni al veicolo e soprattutto a cavi elettrici e arredi e sfiorando alcune persone sedute ai tavoli esterni di un ristorante. E' accaduto ieri sera.

Alla guida dell'auto - con targa straniera - c'era una persona che è stata portata via dai Carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche Polizia, Vigili del Fuoco e azienda elettrica per ripristinare cavi danneggiati.