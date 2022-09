A Museo Scienza di Milano, Leonardo ispiratore car design

Gli studi sull'aria di Leonardo da Vinci erano così avanzati da poter diventare fonte di ispirazione per il car design contemporaneo. Un'evidenza contenuta nel Codice Atlantico, rilevata e sottolineata da Pietro Marani, grande esperto delle opere del Genio rinascimentale, curatore della mostra "Le forme dell'aria: da Leonardo a Pagani Utopia", in programma al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano sino al 25 settembre.



La sezione a pinna studiata per assecondare i venti, disegnata in pianta tra le mura di una fortezza leonardesca, chiarisce l'esperto, rispecchia infatti alla perfezione il design dei brancardi della nuova Pagani Utopia, che il vento lo devono fendere a 350 km/h. Qualcosa certamente di più di una semplice coincidenza. Una suggestione sottolineata in occasione della presentazione della mostra temporanea che vanta la presenza di 6 opere tratte dal Codice Atlantico, eccezionalmente prestate dalla Pinacoteca Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

"Un filo rosso - spiega Pietro Marani - lega le osservazioni di Leonardo, le sue anticipazioni sul concetto di aerodinamica, alle realizzazioni di Horacio Pagani. È come se il famoso designer avesse dato finalmente concretezza a ciò che Leonardo aveva solo intuito a proposito dell'aria che 'forgia' e scolpisce le forme, come evidenziano, tra gli altri, due disegni di fortezze in mostra".

I disegni, di valore inestimabile, sono esposti all'interno della suggestiva Sala del Cenacolo della struttura museale milanese. Leonardo vi approfondisce il tema "aria", con le relative possibili applicazioni. Si tratta di "Studio dello schema di volo degli uccelli", datato 1505, "Studi sulla pressione e la pericolosità dei fiumi e delle inondazioni e i moti del vento" del 1490, "Disegno di una grande fortezza a pianta quadrata, dal doppio perimetro", del 1507, "Grande spaccato e pianta di una fortezza circolare" del 1502 e "Studi prospettici di un corpo attorcigliato nello spazio" del 1490.

Fogli sistemati in teche, posizionate intorno all'ultima hypercar italiana, la Pagani Utopia che con gli studi di Leonardo, appunto, presenta la singolare riproposizione dell'elemento aerodinamico della fiancata. Nell'area adiacente, invece, vi è un'interessante alternanza di disegni e pezzi funzionali del veicolo (volante, cambio, ecc.), interpretati come elementi d'arte. Una scelta originale che sarà certamente apprezzata dagli amanti delle auto sportive che potranno anche scoprire, attraverso pannelli e studi, la genesi del progetto Pagani Utopia.

Nel prato del chiostro del Museo, inoltre, sono posteggiate oltre a una seconda Utopia anche una Zonda C12 del 1999 e una Huayra Coupé del 2011, due modelli che simbolo della storia ormai venticinquennale della casa automobilistica di San Cesario sul Panaro.

La mostra è visitabile con il biglietto di ingresso del museo.

Orari: martedì-venerdì 9.30-17.00; sabato, domenica e festivi 9.30-18.30. Per il weekend 23-25 settembre è prevista un'apertura straordinaria dalle 18 alle 22.