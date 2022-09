Škoda Enyaq Coupé iV, tutto l'X Factor a zero emissioni

Tra note e mobilità a zero emissioni, Škoda Enyaq Coupé iV scopre il suo X Factor. Škoda Italia ha infatti scelto scelto il talent show televisivo di casa Sky come vetrina d'eccezione per il suon nuovo modello, che sarà Official Partner di X Factor 2022, in onda dal 15 settembre su Sky e in streaming su NOW. A disposizione della manifestazione, ci sarà una flotta di Enyaq Coupé iV nella variante sportiva RS, per accompagnare gli spostamenti di tutto il cast nel corso dello show Sky Original e prodotto da Fremantle.

Fino alla finale in programma per il mese di dicembre, sui canali social di Škoda Italia numerose attività permetteranno agli appassionati del programma di conoscere, divertendosi, lo 'Škoda Factor', con la possibilità di vincere anche la partecipazione, tra il pubblico, ad una delle puntate del programma.

La gamma italiana di Škoda Enyaq iV, il primo SUV 100% elettrico della casa boema, accoglierà in prevendita, nel corso del mese di settembre, la sportiva variante coupé. Sviluppato sulla piattaforma MEB e con dimensioni analoghe alla variante SUV, il nuovo coupé iV è caratterizzato da una linea filante, con un posteriore rastremato.

Oltre che nelle versioni 60 iV con batteria da 62 kWh e 80 iV o 80x iV, con batteria da 82 kWh, comuni alla versione SUV, la versione 'sportiva' porta al debutto la variante RS, che si colloca ai vertici dell'offerta sia per il quadro prestazionale garantito dalla potenza di 220 kW sia per l'equipaggiamento di serie di livello superiore.