Auto storiche: concorsi d'eleganza nuova frontiera italiana

I concorsi di eleganza sembrano essere diventati in Italia la nuova frontiera del motorismo storico, sulla scia dei grandi eventi internazionali quali Pebble Beach negli Stati Uniti, Chantilly in Francia e Goodwood in Gran Bretagna. Il motivo è semplice: i grandi collezionisti sono attirati dalla possibilità di esporre le auto importanti della propria collezione senza rischiarle in gare di regolarità dove viceversa i piloti si presentano con vetture assai più economiche ma molto preparate a livello motoristico.

Il Circuito storico di Santa Marinella, giunto alla sesta edizione, rappresenta in questo contesto un evento particolare: abbina alla classica sfilata di eleganza iniziative benefiche in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù: una raccolta fondi e la possibilità per i piccoli pazienti e tutti i bambini di Santa Marinella di fare un giro sulle auto storiche partecipanti.



Il successo dell'iniziativa, intitolata quest'anno a Luigi Musso (uno dei più grandi talenti dell'automobilismo italiano, scomparso tragicamente in gara nel 1958), è testimoniato dalle 70 auto in concorso, tutti di elevata qualità.

"Best in show" è stata eletta dalla giuria una rara Alfa Romeo 1750 del 1929 carrozzata da Viberti, ma in realtà c'è stata incertezza fino alla fine vista la presenza in gara di una Ferrari 275 GTB, auto del valore di qualche milione di euro. Ma il pubblico ha potuto ammirare anche la Giannini con telaio Gilco con cui cominciò la propria carriera di pilota Musso, una barchetta di proprietà del noto collezionista Edoardo Tenconi.

Presenti anche auto sportive speciali come la Deutsche Bonnet con motore Panhard del 1952, Porsche Speedster 356, Lancia Fulvia Zagato tutta in alluminio, Ginetta G4, Ferrari Dino 246, Lancia Aurelia spider e Flaminia Zagato.