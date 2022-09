Nuova Mercedes-Benz GLC, evoluzione ibrida

La nuova Mercedes-GLC è disponibile esclusivamente in versione ibrida: come ibrida plug-in o mild hybrid con tecnica a 48 volt e alternatore-starter integrato. I modelli ibridi plug-in offrono un'autonomia di oltre 100 chilometri nel circuito WLTP.

La gamma di motori comprende propulsori a quattro cilindri tratti dall'attuale famiglia di modelli modulari di Mercedes-Benz. I quattro cilindri arrivano fino a 190 kW di potenza e 400 Nm di coppia per i benzina e fino a 198 kW e 550 Nm per i diesel. A questi valori vanno aggiunti 17 kW e 200 Nm di supporto elettrico grazie all'ISG.

L'elettrificazione sistematica di GLC come serie "best seller" del marchio concorre in misura determinante alla riduzione del bilancio di CO2 lungo l'intero ciclo di vita.

Nuova GLC punta alla neutralità climatica nella mobilità, come previsto da "Ambition 2039". Tra gli elementi tecnici di spicco figurano il sistema digital light, l'asse posteriore sterzante e nuovi sistemi di assistenza alla guida, tutti disponibili a richiesta.

Caratteristiche specifiche come la guida elettrica Offroad nei modelli ibridi plug-in o il "cofano del motore trasparente" sottolineano le spiccate doti fuoristradistiche dell'auto.

Advanced, Amg Advanced, Advanced Plus, Amg Advanced Plus, Amg Premium e Amg Premium Plus sono i sei allestimenti che caratterizzano la gamma italiana, con prezzi a partire da 61.345 euro per la GLC 200 4MATIC Mild Hybrid Advanced.