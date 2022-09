Benzina: Qe, self cala a 1,73 euro, diesel a 1,83

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Prezzi in calo sulla rete dei carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso venerdì in rimbalzo per benzina e diesel, le compagnie restano ferme sui prezzi raccomandati, ma i prezzi praticati sul territorio risultano in discesa su entrambi i carburanti a valle dei tagli dei giorni scorsi. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 11 settembre, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è 1,728 euro/litro (1,745 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,712 e 1,735 euro/litro (no logo 1,721). Il prezzo medio praticato del diesel self va a 1,832 euro/litro (1,843 il valore di venerdì), con le compagnie tra 1,815 e 1,847 euro/litro (no logo 1,828).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio è 1,875 euro/litro (1,897 il dato precedente). La media del diesel servito va a 1,976 euro/litro (contro 1,990.

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,798 a 0,822 euro/litro (no logo 0,794). Infine il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,995 e 3,316 (no logo 2,862). (ANSA).