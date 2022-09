Auto: presidente dell'Aci, l'elettrica è un salto nel buio

(ANSA) - MILANO, 10 SET - "Se dovessi da qui al 2030 immaginare che non ci saranno più in produzione mezzi con motore a scoppio ci troveremmo in una situazione peggiore di quella attuale". E' l'allarme che il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani torna a lanciare in occasione di una conferenza stampa per presentare l'avvio di una collaborazione con Eni che riguarderà anche la decarbonizzazione dell'Autodromo di Monza, di cui l'Aci è proprietario.

"Gli incentivi riescono ad ottenere risultati solo nelle auto di fascia medio alta che la maggior parte degli italiani non si possono permettere", ha sottolineato Sticchi Damiani.

"Poi bisogna fare i conti con l'autonomia vera dell'auto e considerare che non abbiamo una rete di infrastrutturazione con le colonnine elettriche e che l'energia elettrica è insufficiente. Stiamo quindi parlando di un salto nel buio.

Andiamo a fare un sostituzione nella fascia alta che è quella che già inquina di meno", ha proseguito il presidente dell'Aci.

"Non è vero che elettrico è bello e tutto quello che riguarda il motore a scoppio no. La soluzione, lo diciamo da molto tempo, è che bisogna trovare un equilibrio. La transizione deve essere eco sostenibile ma deve essere anche socialmente sostenibile. E' inutile andare a imbarcarci una operazione che non ha possibilità di successo", ha concluso. (ANSA).