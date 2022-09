La Porsche non entrerà in formula uno al fianco della Red Bull. Lo ha annunciato la casa automobilistica tedesca interrompendo le trattative che andavano avanti da mesi. "Come parte di un possibile ingresso di Porsche nel mondo della Formula 1, la società Porsche e Red Bull hanno discusso negli ultimi mesi. Entrambe le società sono giunte alla conclusione che questi colloqui non continueranno", ha affermato Porsche in una nota.