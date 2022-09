Automechanika Frankfurt collabora con specialisti Usa diesel

Davvero inaspettato l'accordo che gli organizzatori di Automechanika Frankfurt hanno siglato con l'associazione statunitense ADS (Association of Diesel Specialists) che rappresenta le aziende in tutto il mondo specializzate nella fornitura di servizi per i sistemi di iniezione nell'industria Diesel.

"Siamo lieti di aver acquisito un nuovo partner internazionale del tradizionale mercato dell'aftermarket automotive per l'evento di questo settembre - ha affermato Olaf Musshoff, direttore di Automechanika Frankfurt - Ciò sottolinea ulteriormente l'importanza di Automechanika Francoforte come luogo d'incontro del settore ed è particolarmente significativo per noi in quanto ci aiuta a raggiungere il nostro obiettivo di espandere la nostra rete nel mercato in crescita degli Stati Uniti".

L'Association of Diesel Specialists (ADS) è leader nel settore diesel e si concentra in particolare sui servizi per i sistemi di iniezione del carburante. Fanno perte dell'associazione le officine indipendenti specializzate in sistemi d'iniezione di carburante diesel, nonché scuole che offrono programmi di formazione per meccanici del settore. I membri includono anche produttori di apparecchiature originali (OEM), nonché produttori e rivenditori di parti di ricambio e altre apparecchiature correlate.

"ADS è entusiasta di collaborare con Automechanika - ha dichiarato Scottd Parker, Ceo dell' associazione - Lavorando insieme ad Automechanika, ADS sarà in grado di offrire ai nostri numerosi membri internazionali un'opportunità di networking unica a Francoforte". Il prossimo 15 settembre l'associazione terrà un ricevimento per tutti i suoi membri all'insegna del motto "ADS Get Re-Acquainted".