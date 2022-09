World Car Awards, via al viaggio per arrivare al titolo 2023

Gli organizzatori hanno annunciato la rodmap dell'edizione 2023 degli World Car Awards, uno dei premi più prestigiosi che è arrivato alla 19ma stagione. Il viaggio che coinvolge più di 100 giornalisti automobilistici internazionali - chiamati a fare da giuria - dopo la conferenza di presentazione sarà seguito da una tappa a Pasadena, in California, USA per la prima valutazione delle auto nell'ambito dei cosiddetti 'LA Test Drives' a novembre. L'elenco delle finaliste verrà comunicato all'inizio di febbraio 2023 con l'elenco delle Top 10 World Car of the Year e i 5 finalisti nell'ambito delle classifiche World Electric Vehicle, World Luxury Car, World Performance Car, World Urban Car e World Car Design of the Year.

L'adrenalina per il conto alla rovescia salirà ancora quando il numero dei modelli finalisti si ridurrà a tre, con i nomi che saranno svelati il 14 marzo 2023. Per il gran finale l'appuntamento è quello tradizionale al New York International Auto Show, quando l'auto World Car of The Year e i sei vincitori di categoria saranno annunciati durante una cerimonia di premiazione che aprirà la giornata stampa del Salone il 5 aprile 2023. "Siamo entusiasti di dare il bentornato al programma di premi automobilistici numero uno al New York Auto Show - ha affermato Mark Schienberg, presidente del New York Auto Show - I singoli premi forniscono un incredibile marchio di approvazione che indiscutibilmente aiuta ad aumentare le vendite dei veicoli che li vincono".

Oggi è stato anche annunciato l'elenco degli esperti che giudicheranno i modelli nell'ambito della clssifica World Car Design of the Year. Sono Ian Callum (Regno Unito - director of design Callum), Gert Hildebrand (Germania - owner Hildebrand-Design), Patrick le Quément (Francia - designer e president of the Strategy Committee The Sustainable Design School), Tom Matano (USA - Academy of Art University, ex Head of Design Mazda), Victor Nacif (USA - chief creative officer, Brojure.com e professore di design, NewSchool of Architecture and Design) e Shiro Nakamura (Giappone - Ceo Shiro Nakamura Design Associates Inc).