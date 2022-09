Salone del Camper, al via sabato tra novità e incontri

Il viaggio in libertà e su quattro ruote, sarà il protagonista del Salone del Camper di Parma, al via questo sabato a Parma. La tredicesima edizione dell'evento, è organizzata in collaborazione con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper. Convocati oltre 300 espositori tra diretti e indiretti, 15 Paesi rappresentati, distribuiti in 5 padiglioni, con 41 brand di produttori, e 4 aree tematiche per circa 100.000 mq. occupati.

L'appuntamento è quello atteso dagli appassionati del settore, che potranno visionare e toccare con mano tutti i mezzi e le novità del momento e che vede ogni anno una partecipazione sempre maggiore di tutti i tipi di viaggiatori. Sarà il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia ad aprire ufficialmente il Salone. L'appuntamento è alle ore 10.30 nella sala Pietro Barilla. Dopo il saluto di Gino Gandolfi, Presidente di Fiere di Parma e Simone Niccolai, Presidente APC, Associazione Produttori Caravan e Camper, Antonio Cellie, Amministratore Delegato Fiere di Parma si confronterà con Andrea Corsini, Assessore Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio Regione Emilia Romagna sul 'Ruolo del turismo itinerante per lo sviluppo economico dei territori'.

Il dibattito sarà concluso da un intervento del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che al termine dei lavori taglierà il nastro aprendo così le attività del Salone del Camper, che proseguirà fino domenica 18 settembre tra novità, incontri e convegni dedicati a tutti gli amanti dei viaggi in camper.