Alfa Romeo: Bottas sfila per Milano con la sua monoposto F1

Per celebrare il legame sportivo tra Alfa Romeo, la sue città natale, e lo storico circuito di Monza, che quest'anno compie 100 anni, è stato realizzato e diffuso sui canali social, un video assolutamente unico e non convenzionale. Protagonista la monoposto di F1, Condotta dal pilota finlandese Valtteri Bottas, avvistata il 24 giugno tra le vie del centro e nei luoghi simbolo della metropoli italiana.

Piazza Duomo, San Babila, Porta Nuova, l'inconfondibile stazione centrale, il quartiere City Life, ed il Portello dove nel 1910 sorgeva il primo sito produttivo Alfa Romeo. Il legame con Milano d'altronde è viscerale, qui 112 anni fa con il nome Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, il marchio veniva alla luce dando il via ad un'autentica e appassionata leggenda automobilistica e sportiva. A dimostrazione del grande lavoro fatto dal marchio nella promozione e nella comunicazione dei propri valori e dei propri prodotti attraverso la piattaforma globale della F1, oggi a Torino, in occasione dell'evento Autolook, Cristiano Fiorio, F1 Manager Alfa Romeo ed il suo team sono stati premiati con il "Communication Award Autolook". Il premio è stato conferito alla squadra di comunicazione per aver saputo far convergere in maniera fortemente proficua le attività di marketing della F1 alla promozione delle vetture di serie. Cristiano Fiorio, Alfa Romeo F1 Manager, ha commentato: «Questo riconoscimento significa molto per noi e va condiviso con un team di professionisti che con passione, ogni giorno, danno il loro meglio per comunicare Alfa Romeo nel mondo. La F1 rappresenta una piattaforma di comunicazione incredibile ed il nostro obiettivo è sempre quello di valorizzare ogni opportunità, con orgoglio e passione».



