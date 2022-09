Peugeot: la nuova 9X8 alla prova del circuito del Fuji

E' tempo di Giappone per la nuova Peugeot 9X8, pronta a sbarcare sul circuito del Fuji. Dopo avere debuttato nel Campionato del Mondo FIA Endurance a Monza, il 10 luglio scorso, il team del Leone si schiererà infatti per disputare la seconda gara di 6 ore, il prossimo 11 settembre.

"La prima gara era necessaria - ha spiegato Olivier Jansonnie, direttore tecnico di Peugeot Sport - perché avevamo raggiunto il limite di evoluzione nei test privati e per accelerare la nostra preparazione e gli sviluppi era giunto il momento di confrontarci direttamente con i nostri avversari e con la realtà del formato di gara in un weekend sportivo". I due equipaggi si sono confrontati con le vetture in pista e si sono potute misurare con le altre hypercar del campionato.

"Abbiamo raccolto numerose informazioni sulla vettura e sulla squadra. Abbiamo avuto anche dei problemi che non avevamo mai riscontrato in precedenza durante i test, alcuni li abbiamo potuti risolvere in loco, su altri continuiamo a lavorare da dopo Monza. E' un processo collaudato e tipico nell' automobilismo sportivo. In questa fase iniziale, dobbiamo riconoscere che siamo più concentrati nel risolvere i problemi di affidabilità e di prestazioni, che sull'affinamento delle strategie di gara".

La 6 ore del Fuji, quinta manche del Campionato del Mondo FIA Endurance e seconda gara del programma 2022 del Team Peugeot TotalEnergies, propone una sfida completamente diversa da quella di Monza sotto vari aspetti. Il clima imprevedibile del circuito e della regione, con probabili forti e prolungati acquazzoni, costituiscono un'ulteriore incognita per il Team Peugeot TotalEnergies. Alcuni piloti hanno già corso al Fuji, come Jean-Eric Vergne o Gustavo Menezes. Altri, come Loïc Duval o James Rossiter hanno trascorso una parte della loro carriera in Giappone. Un'esperienza positiva che è venuta a integrare i dati già acquisiti dagli equipaggi e dai loro ingegneri grazie al lavoro al simulatore, per prepararsi al meglio alle specificità di quest'iconico tracciato nipponico.