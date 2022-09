Cupra: un design che colpisce e guarda al futuro

E' un design pensato per far 'innamorare', possibilmente in sette secondi, quello che caratterizza i futuri modelli Cupra. Le recentemente svelate UrbanRebel, Tavascan e Terramar, sono infatti state concepite dal team di design della casa catalana per colpire al primo sguardo, lavorando sui nuovi modelli in completa libertà.

"Progettare il futuro senza guardare al passato - ha commentato Jorge Díez, direttore del Design Cupra - è un viaggio spettacolare. Il nostro obiettivo finale è far innamorare le persone delle nostre auto, creando esperienze uniche. Non vogliamo necessariamente piacere a tutti, ma vogliamo che le persone si innamorino perdutamente delle nostre auto".

Partendo da questo presupposto, i primi due modelli nativi Cupra, ovvero Formentor e Born, sono già riusciti ad aggiudicarsi il Golden Steering Wheel nel 2021, uno dei più importanti riconoscimenti dell'industria automobilistica. Lo scorso 7 giugno a Terramar (Sitges), Cupra ha invece presentato i suoi modelli elettrificati del futuro. "La determinazione - ha spiegato ancora Díez - sarà fondamentale nelle prossime auto.

L'obiettivo è particolarmente evidente sul frontale, dove abbiamo simulato i lineamenti di squalo che conferiscono un carattere proprio. I nostri modelli saranno riconoscibili vedendoli un secondo solo".

Rivolto verso il futuro è anche il disegno delle linee dell'auto in generale. "Le linee - ha commentato il direttore del Design - sono molto marcate nelle forme laterali, esprimendo sempre una tensione in avanti. Questo dà alle nostre auto un senso di movimento anche quando sono ferme. L'abitacolo, invece, dà la sensazione di essere un blocco senza soluzione di continuità, come uno scafo".