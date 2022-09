Cnh Industrial: va in pensione Crews, presidente Nord America

Brad Crews, presidente di Cnh Industrial Nord America, va in pensione. Brad Crews è un membro di lungo corso del Senior Leadership Team della società oltre a essere presidente del segmento Agriculture del Nord America. Nel 2023 sarà impegnato in un nuovo ruolo di supporto a Derek Neilson, president Agriculture, per guidare diversi progetti strategici. Crews manterrà i suoi attuali incarichi fino all'annuncio della persona che prenderà il suo posto nel ruolo in Nord America.

Nei suoi 28 anni di presenza nella società - sottolinea una nota - Brad Crews è stato fondamentale per la crescita e il successo di Cnh Industrial, dove ha rivestito diversi ruoli di leadership nei settori della produzione, della qualità e delle operations.

"Voglio ringraziare Brad per la generosità con cui si è prodigato per Cnh Industrial, e soprattutto per il suo impegno costante nel soddisfare i nostri clienti, gli agricoltori e i coltivatori di tutto il mondo, cosa che continuerà a fare nel suo nuovo ruolo lavorando a stretto contatto con Derek" commenta il ceo Scott W. Wine. "In quasi 30 anni con noi, Brad si è dimostrato un leader capace e di ampie vedute, con una particolare abilità nel realizzare i nostri progetti di breve e lungo termine. Insieme a tutto il team di CNH Industrial, gli auguro quanto di meglio possa desiderare per il suo futuro e meritatissimo pensionamento"