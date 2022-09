Volvo On Demand, mobilità sempre più condivisa

Dopo il successo in Svezia con 250mila clienti registrati e quasi un milione di viaggi effettuati, il marchio di mobilità condivisa lanciato da Volvo Cars con il nome di 'M', prende ora il nome di Volvo On Demand e continuerà a espandersi per ridefinire il concetto di possesso dell'auto e di mobilità urbana. La piattaforma per la mobilità è pensata per ampliare le modalità con cui i clienti possono accedere alle auto della gamma Volvo e fa parte di un investimento strategico a lungo termine mirato ad aumentare l'importanza della mobilità condivisa all'interno di Volvo Cars.

Un'analisi indipendente ha dimostrato che un'auto condivisa fornita da Volvo Car Mobility può sostituire l'utilizzo di nove auto di proprietà nelle città svedesi, il che corrisponde a una riduzione annua di oltre 16mila tonnellate di emissioni di CO2.

Il servizio di mobilità condivisa permette di liberare spazio nelle città, consentendo ai clienti di adottare uno stile di vita più sostenibile e di risparmiare tempo e denaro.

Volvo On Demand continuerà a essere supportato dalla piattaforma per la mobilità di proprietà di Volvo Cars, basata sull'intelligenza artificiale. Il cuore della piattaforma è il modello dinamico di Volvo Car Mobility, un'architettura che consente di formulare previsioni avanzate sulla domanda e di ottimizzare l'offerta.

"Volvo Cars desidera offrire la massima libertà di movimento in modo personalizzato, sostenibile e sicuro - ha dichiarato Magnus Fredin, Senior Vice President Global Online Business di Volvo Cars - e la strategia rivolta al futuro di Volvo Car Mobility ci sta aiutando a mantenere questa promessa. Volvo On Demand farà ulteriori progressi verso una maggiore flessibilità dell'accesso all'auto".