Torino: monopattini, meno gestori e lotta alla malasosta

Meno operatori e lotta alla malasosta. Queste le principali novità del servizio di monopattini elettrici in sharing introdotte dalla delibera approvata oggi dalla Giunta comunale di Torino, su proposta dell'assessora alla Mobilità, Chiara Foglietta. Secondo le nuove linee di indirizzo i gestori del servizio potranno essere massimo 4 con una flotta tra i 250 e i 750 mezzi per un totale complessivo che non potrà superare i 3mila monopattini. Per quel che riguarda la cattiva abitudine di abbandonare i mezzi sui marciapiedi o in zone non adatte, creando intralcio e pericoli, non solo viene confermato il divieto di parcheggio nelle piazze auliche, tra le quali piazza Castello e San Carlo, ma è anche previsto che il sistema di gestione dei monopattini in sharing debba consentirne lo sblocco a inizio noleggio e il rilascio al termine dell'utilizzo solo se si trovano all'interno delle aree in cui è consentita la sosta. Le nuove regole prevedono che "nei casi di ritrovamento di mezzi del servizio in luoghi pubblici non utilizzabili a questo scopo, anche dovuti ad atti vandalici, gli operatori dovranno provvedere al recupero a loro spese e in un ragionevole lasso di tempo". I gestori dovranno anche predisporre "adeguata informazione e azioni di sensibilizzazione", utilizzare solo energia Green per la ricarica delle batterie e interfacciarsi alle piattaforme MaaS che verranno attivate da Comune, Città Metropolitana e Regione.

Inoltre dovranno garantire un'area di copertura del servizio di almeno 40 km quadrati nel territorio cittadino.