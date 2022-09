Autolook Week, auto da sogno nel centro di Torino

Sono già arrivati nel centro di Torino i bolidi che hanno scritto pagine di storia del Motorsport, protagonisti da domani all'11 settembre dell'Autolook Week. Piazza San Carlo, salotto della città, è il museo a cielo aperto dove si possono ammirare oltre 50 modelli iconici di tutti i tempi di Formula 1, Rally, Endurance e Moto Gp. Una mostra gratuita per il pubblico che farà parte dei festeggiamenti per il centenario dell'Autodromo Nazionale di Monza.

Domani, mercoledì 7 settembre, giorno dell'inaugurazione, sono previsti gli Autolook Awards, con i grandi nomi del Motorsport, piloti e giornalisti: la cerimonia di premiazione si svolgerà alle Ogr in corso Castelfidardo 22, con il sostegno di Fondazione Sviluppo e Crescita Crt. Nella sala Fucine, dove sarà allestita la mostra Evolution, curata da Paolo D'Alessio, con una selezione di tute Sparco originali dei piloti di Formula 1, verranno assegnati i premi dalla Giuria Autolook, che riguardano le diverse declinazioni della comunicazione nel Motorsport, come le livree, gli spot, lo stile dei motorhome e la visione degli aspetti sociali.