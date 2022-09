Auto: Punch Torino con Roboze per tecnologia di stampa a 3D

Punch Torino e Roboze lavoreranno insieme per accelerare l'industrializzazione della stampa 3D di alcuni elementi chiave nel settore automotive e marino.

Secondo Research and Markets, azienda specializzata nell'analisi e ricerche di mercato, si stima che le dimensioni del mercato globale della produzione additiva raggiungeranno i 76,16 miliardi di dollari entro il 2030. Tra i settori che guideranno questa crescita rientrano quelli automotive e marino dove l'adozione del metodo additivo avrà implicazioni critiche su ogni fase della catena del valore delle aziende coinvolte. L'obiettivo di Punch e Roboze sarà proprio l'incremento dell'adozione della tecnologia additive e il miglioramento del processo di stampa con tecnologia Fff (Fused Filament Fabrication), rendendola sempre più competitiva e sostenibile rispetto alle tecnologie convenzionali. Ciò permetterà nel prossimo futuro lo sviluppo di prodotti ancora più concorrenziali e performanti, con un'incidenza sostanziale sui tempi di consegna.

"Abbiamo scelto Roboze come nostro partner perché crediamo fortemente nella sua tecnologia brevettata di stampa 3D ultra-precisa, che ci permetterà di sostituire con super-polimeri e materiali compositi le leghe metalliche attualmente utilizzate nei sistemi di propulsione in ambito automotive e marino, riducendone il peso e migliorandone le prestazioni" afferma Gianmarco Boretto, Director Hardware Engineering di Punch Torino. "Grazie alla grande esperienza di Punch Torino saremo in grado di implementare la nostra tecnologia di produzione additiva nel campo automotive e marino, attraverso un processo di stampa di alta qualità e ripetibile e un nuovo modello produttivo circolare e sostenibile" aggiunge Giancarlo Scianatico, Emea Business Director di Roboze,