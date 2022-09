Ferrari 250 GT Tour de France 'best of show' al Salon Privé

Un nuovo trionfo conferma del felice momento che il Tricolore sta vivendo a livello mondiale nel settore delle auto d'epoca e da collezione. Anche l'edizione 2022 del britannico Salon Privé Concours d'Elégance ha fatto salire sui gradini più alti del podio due eccellenze del made in Italy. La vittoria è andata alla splendida berlinetta Ferrari 250 GT Tour de France carrozzata Zagato, ma subito alle sue spalle la giuria riunita al Blenheim Palace ha incoronato l'Alfa Romeo 6C 2300B Mille Miglia Cabriolet carrozzata Graber.



Di proprietà di David e Ginny Sydorick, la Ferrari 250 GT Tour de France è una delle sole cinque Ferrari 250 GT con telaio a passo lungo progettate da Zagato. Caratterizzata dal telaio 0515GT questa auto era stata originariamente costruita per uno dei migliori clienti Ferrari, Vladimiro Galluzzi. che la utilizzò nelle gare durante la stagione 1956, prima di venderla al pilota Luigi Taramazzo per essere ritirato dalle corse alla fine del 1958.

Al secondo posto Concours d'Elégance, ma anche vincitrice nella Classe Open Prebellica, si è piazzata l'Alfa Romeo 6C 2300 B Mille Miglia del 1938 di Graber - di proprietà di Matthias Metz - che è uno dei soli 107 modelli Mille Miglia costruiti dalla fabbrica. Il telaio 815045 è ora unico, essendo l'unico sopravvissuto di quattro decappottabili 6C 2300 B allestite da Graber.

Terza la Bentley 8 Liter Saloon del 1931 della Collezione Gaskell di Freestone & Webb. L'ambito premio Duke of Marlborough è andato quest'anno a stata un'altra Ferrari, la 365 P del 1965 con carrozzeria Fantuzzi, costruita per le corse e che alla sua prima uscita alla 1000 km di Monza, guidata da John Surtees e Ludovico Scarfotti, si classificò al secondo posto assoluto.

Il premio Churchill Cup for Most Exceptional Design è stato segnato ll Rolls-Royce Phantom II Continental Sports Coupé by Freestone & Webb del 1933, mentre quello del pubblico alla Lorraine Dietrich 130HP Course del 1907. Il Chairman's Award è stato attribuito alla 250 Ferrari GTO Scaglietti, e troviamo altri cinque 'gioielli' di Maranello al primo posto in altrettanti premi di categoria (classe H, classe I e classe J oltre che most elegant e most iconic).

Di spicco, restando in tema di Tricolore, anche la vittoria conquistata all'edizione 2022 del Salon Privé Concours d'Elégance dalla 1955 Fiat 8V Berlinetta Vignale del 1955 nella classe E e quella della Maserati MC12 del 2005 nella classe Q.