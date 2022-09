Automobili Maggiore al Concours di Hampton Court Palace

Automobili Maggiore ha fatto il suo debutto al Concours of Elegance di Hampton Court Palace nel Regno Unito con il suo secondo progetto: GranTurismO. Meno di due anni fa, l'azienda toscana con sede a Forte dei Marmi, aveva lanciato il progetto M (Magnum), primo progetto restomod al mondo che vedeva una reinterpretazione su base 308 Ferrari.

L’auto pur completamente ridisegnata e re-ingegnerizzata in fibra di carbonio, era simile all’ originale degli anni '80. Con la GranTurismO, Automobili Maggiore ha deciso di seguire un approccio più aggressivo in termini di stile, design e performance per offrire ai clienti un prodotto complementare al Progetto M, ma dal carattere più deciso e moderno.

L’ispirazione viene dalla 288 GTO, la prima vera supercar Ferrari e punta massima dell’evoluzione della 308. La GranTurismO nasce dall’esigenza di soddisfare le richieste dei nostalgici degli anni '80 alla ricerca di atmosfere più "hardcore" rispetto alla Progetto M. La GranTurismO con il V8 turbo originale Ferrari, di base portato a 600 Cv, sarà prodotta in un numero limitato di unità e ogni modello sarà realizzato, tailor made, seguendo le specifiche del cliente. Ogni auto sarà inoltre corredata da un libro che ne ripercorrerà la storia, rendendo di fatto unico ogni esemplare.