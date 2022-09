Il prezzo della benzina in Usa è sceso per l'11/ma settimana consecutiva, arrivando oggi a 3,81 dollari al gallone (4,5 litri), con un calo del 20% rispetto al 4 luglio), come riferisce la Cnn. Una buona notizia per Joe Biden, dato che uno dei suoi talloni d'Achille in questo momento sono l'inflazione e il carovita.